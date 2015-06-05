У ВР закрили засідання, не ухваливши жодного закону

Заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд закрила сьогоднішнє засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні парламент жодних законів не ухвалював.

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В сьогоднішньому порядку денному були, зокрема питання щодо удосконалення захисту професійної діяльності журналістів, а також щодо забезпечення прозорості власності ЗМІ.

Крім того, передбачалося розглянути питання щодо введення мораторію на реалізацію майна боржників “Нафтогазу”.