Лавров прокоментував відставку спецпредставника ОБСЄ в Україні

Організація з безпеки і співробітництва в Європі підбирає нового спецпредставника голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі щодо України після заяви Хайді Тальявіні про відставку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив у Москві на спільній прес-конференції з главою МЗС Білорусі Володимиром Макєєм.

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«Що стосується впливу на переговорний процес того, що Хайді Тальявіні йде з посади, звичайно, їй буде знайдена заміна - це справа ОБСЄ... Наскільки ми знаємо, зараз підбираються кандидатури», - сказав Лавров.

При цьому він відзначив, що Тальявіні після призначення на посаду спецпредставника голови ОБСЄ в групі минулого року відвідала Москву, де представила своє бачення майбутньої роботи, плани щодо її організації.

«Ми розраховуємо, звичайно, що кандидат на її заміну також відвідає і Москву, і Київ, напевно, і проведе якісь контакти з Донецьком і Луганськом. Напевно, не відразу нова людина зможе забезпечити безперебійне продовження роботи, але ми розраховуємо, що Хайді Тальявіні допоможе йому чи їй у перехідний період», - сказав Лавров.

Водночас він висловив думку, що Тальявіні подала у відставку з особистих причин.

«Я б не сказав, що залишення посади Хайді Тальявіні пов'язане з тим, що вона розчарувалася у перспективі виконання Мінських домовленостей, у неї напевно є якісь особисті причини. Вона довго працює як посередник на найрізноманітніших напрямах європейської політики», - сказав Лавров.

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«2 червня, коли відбувалися засідання робочих підгруп у Мінську, я б не сказав, що там сталося якесь гальмування процесу, навпаки, там йшла досить зацікавлена професійна дискусія. Є певні позитивні напрацювання і в групі з безпеки, і з політичних питань, дещо сторонам вдалося попередньо погодити, якісь речі були залишені для наступних контактів», - сказав він.

Як повідомлялося, Тальявіні була призначена спеціальним представником голови ОБСЄ у складі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в червні 2014 року.

6 червня в МЗС Швейцарії і в ОБСЄ підтвердили, що Тальявіні бажає завершити свої повноваження незабаром.