Богатирьова про НАТО, саміт, українську безпеку і амбіції Ющенка

Рішення Бухарестського саміту країн-членів НАТО забезпечили перспективу інтеграції України в Європейський Союз і систему його безпекових інститутів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ щодо саміту НАТО в Бухаресті.

За її словами, дискусія на Бухарестському саміті та після нього щодо приєднання України до Плану дій щодо членства у НАТО демонструє важливе і навіть особливе значення нашої держави для сучасного світу і глобальної системи безпеки. Питання України та її участь у формуванні сучасної міжнародної політики стало предметом рішень урядів більшої частини країн-лідерів, журналістських досліджень і позицій відомих експертів. Це засвідчує, що Україна, її політика, позиція української політичної влади і українського народу має принципове і вагоме значення для розвитку Європи, системи колективної безпеки та підтримки пакту стабільності, який склався після розпаду Радянського Союзу.

Водночас, зауважила секретар РНБО, на Бухарестському саміті всі сторони діалогу визнали природне право України на вибір стратегії забезпечення суверенного розвитку та проведення власної, незалежної політики демократичних реформ. Рішення Бухарестського саміту вже збудували надійний міст між Україною та сучасною системою традиційної демократії і забезпечили чітку перспективу розвитку Української держави в Європейському Союзі і системі його безпекових інститутів.

Р.БОГАТИРЬОВА констатувала, що українська делегація у Бухаресті провела максимально позитивні і ефективні двосторонні переговори із традиційними і новими союзниками. Діалоги продемонстрували відкритість політики ЄС і США щодо намірів України забезпечити європейську перспективу розвитку державності і національний інтерес у ефективній системі колективної безпеки. “Одночасно всі відзначили нову якість політичної дипломатії та міжнародну толерантність, а також високу ступінь політичної етики української делегації на чолі з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, який будував свою місію на Бухарестському саміті на грунті українських амбіцій, але із врахуванням інтересів всіх сторін”, - зауважила секретар РНБО.

За її словами, зміцнюючи євроінтеграційні плани, глава держави проводить послідовну і прогнозовану політику захисту інтересів нації. “Ми всі готові до її активізації відносно історичних і традиційних стратегічних партнерів, насамперед, Російської Федерації. Взаємостосунки з нею набувають все більш прозорого, відкритого і взаємозацікавленого та перспективного характеру. Це стосується також і Плану дій щодо членства України в Північноатлантичному альянсі як складової отримання членства і в ЄС. Україна і на майбутнє чітко заявляє про необхідність проведення прозорої та відповідальної політики, яка би унеможливлювала використання будь-яких переваг у відносинах між народами-сусідами і стабільними партнерами. В цьому контексті головним має стати розбудова нової якості регіональної безпеки і формування гарантії суверенного розвитку”, - переконана Р.БОГАТИРЬОВА.

На її думку, Бухарестський саміт засвідчив і новий рівень дискусії в українському суспільстві. Влада і опозиція сприйняли питання щодо ПДЧ як питання історичної еволюції країни. “В цьому ми вбачаємо формування необхідної для сталого розвитку політики єдності як української політичної еліти, так і народу. Вона має бути сконцентрована навколо способу захисту національного суверенітету та утвердження консолідованої, спільної позиції щодо вибору стратегії розвитку”, - зауважила секретар РНБО.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, урок Бухарестського саміту полягає в тому, що нам потрібно більш активно, послідовно та відкрито проводити лінію національного інтересу, гармонізуючи позицію влади і народу. Принципово важливо просувати національний інтерес в сучасний світ розвинутої демократії, адресувати наші амбіції світовим лідерам, які відповідають за світовий порядок, і забезпечувати нову якість і ефективність політичної дипломатії.