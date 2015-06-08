Порошенко підписав частину законів про денонсацію угод з Росією

Закони №№ 463-VIII та 65-VIII були ухвалені Верховною Радою 21 травня, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Документи між урядами України та РФ були підписані у Сочі 25 листопада 1995 року.

Угодою про транзит через територію України військових Росії, які тимчасово знаходяться на території Молдови, встановлено порядок, умови та особливості транзитного переміщення, надання дозволів та контроль з боку української сторони.

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Угодою про організацію військових міждержавних перевезень та розрахунки за них врегульовано питання перевезення військових формувань, команд та членів їхніх сімей, які виконуються залізничним, повітряним або автомобільним транспортом з України до РФ та з РФ до України, а також з України до інших держав і назад через територію РФ та з РФ до інших країн і назад транзитом через українську територію.

Документи укладалися на 5 років з автоматичною пролонгацію, якщо жодна із сторін за 6 місяців письмово не повідомила про намір припинити їхню дію.