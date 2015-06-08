Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за погрозу або насильство щодо журналістів

Про це повідомили у прес-службі глави держави.

Зокрема, законом №421-VIII встановлюється кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо журналіста, за умисне знищення або пошкодження майна журналіста.

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Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку зі здійсненням журналістом професійної діяльності карається виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років; умисне завдання журналістам побоїв, легких або середньої тяжкості ушкоджень у зв’язку зі здійсненням професійної діяльності каратиметься обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, а у разі умисного завдання їм тяжкого тілесного ушкодження – позбавленням волі на строк від 5 до 12 років. У разі, якщо названі дії вчиняються організованою групою, вони караються позбавленням волі на строк від 7 до 14 років.

Умисне знищення або пошкодження майна, що належить журналісту, у зв’язку зі здійсненням професійної діяльності, карається штрафом від 50 до 200 неоподаткованих мінімумів або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років. У разі, якщо такі дії вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 6 до 15 років.

Вбивство або замах на вбивство журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності карається позбавленням волі на строк від 9 до 15 років або довічним позбавленням волі.

Захоплення або тримання як заручника журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї з метою спонукання цього журналіста вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років.

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Законом встановлюється кримінальна відповідальність за постановлення суддею завідомо неправосудного рішення, вироку, ухвали або постанови з метою перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Також запроваджується виплата з державного бюджету компенсацій у разі загибелі журналіста під час виконання ним професійних обов’язків, або у разі його поранення, отриманого під час виконання професійних обов’язків. У разі загибелі журналіста під час виконання професійних обов’язків членам його сім’ї виплачуватиметься одноразова грошова допомога в розмірі 100 прожиткових мінімумів, у разі поранення – допомога у розмірі до 50 прожиткових мінімумів.