Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за погрозу або насильство щодо журналістів
Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів».
Про це повідомили у прес-службі глави держави.
Зокрема, законом №421-VIII встановлюється кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо журналіста, за умисне знищення або пошкодження майна журналіста.
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Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку зі здійсненням журналістом професійної діяльності карається виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років; умисне завдання журналістам побоїв, легких або середньої тяжкості ушкоджень у зв’язку зі здійсненням професійної діяльності каратиметься обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, а у разі умисного завдання їм тяжкого тілесного ушкодження – позбавленням волі на строк від 5 до 12 років. У разі, якщо названі дії вчиняються організованою групою, вони караються позбавленням волі на строк від 7 до 14 років.
Умисне знищення або пошкодження майна, що належить журналісту, у зв’язку зі здійсненням професійної діяльності, карається штрафом від 50 до 200 неоподаткованих мінімумів або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років. У разі, якщо такі дії вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 6 до 15 років.
Вбивство або замах на вбивство журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності карається позбавленням волі на строк від 9 до 15 років або довічним позбавленням волі.
Захоплення або тримання як заручника журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї з метою спонукання цього журналіста вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років.
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Законом встановлюється кримінальна відповідальність за постановлення суддею завідомо неправосудного рішення, вироку, ухвали або постанови з метою перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
Також запроваджується виплата з державного бюджету компенсацій у разі загибелі журналіста під час виконання ним професійних обов’язків, або у разі його поранення, отриманого під час виконання професійних обов’язків. У разі загибелі журналіста під час виконання професійних обов’язків членам його сім’ї виплачуватиметься одноразова грошова допомога в розмірі 100 прожиткових мінімумів, у разі поранення – допомога у розмірі до 50 прожиткових мінімумів.