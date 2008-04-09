У Євросоюзі кажуть, що Україна ще не дозріла, щоб стати частиною Заходу
Солана розшифрував послання саміту НАТО
|Хав’єр Солана
«Україна не має такої політичної системи, яка б відповідала рівневі прагнень декого з її керівників приєднатися до деяких міжнародних організацій. Саме це й було відповіддю, яку певним чином дав союз НАТО», – сказав Верховний представник ЄС зі спільної зовнішньої політики і політики безпеки.
За словами Хав’єра Солани, послання бухарестського саміту Україні полягає в тому, що її керівники мають діяти «значно конструктивніше всередині самої країни».
Він звернув увагу, що й економічне зростання України, яке б значне воно не було, не відповідає потенціалові, який має держава.
Причиною є «брак політичної солідарності, політичної згуртованості керівництва» України, наголосив Солана.
«Отож ми допомагаємо (Україні), як можемо… Але було б забагато просити від країн-членів (НАТО і ЄС) давати Україні такі винагороди, поки вона не зробила належним чином свою роботу», – додав він про перспективи вступу України до Організації Північноатлантичного договору і Європейського Союзу.