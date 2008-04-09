Кличко відповів Балозі, що не потребує зайвої опіки

Команда Віталія КЛИЧКА спирається на довіру киян і не потребує зайвої опіки з боку керівників окремих державних установ.

Так у його центральному штабі прокоментували звернення глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ до БЮТ щодо необхідності підтримати кандидатуру В.КЛИЧКА на посаду мера столиці, повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка.

"Якщо глава Секретаріату справді підтримує позицію В.КЛИЧКА щодо очищення Києва від корупційної та безвідповідальної влади ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, то має посприяти вирішенню принаймні трьох принципових питань", йдеться у повідомленні.

"По-перше, має відбутися публічний звіт слідчої комісії, утвореної указом Президента щодо розслідування зловживань владою Києва. По-друге, мають бути зняті технічні кандидати від НСНУ, які не мають шансів на перемогу, а здатні лише відтягнути голоси у В.КЛИЧКА. По-третє, Банкова має не словом, а ділом висловити своє ставлення до ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його діяльності у місті. Адже складається враження, що свого єдиного кандидата там уже давно визначили, з огляду на регулярність візитів туди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його представників", зазначають у Блоці Кличка.

Публічні відповіді на ці суспільні запити або їх відсутність дозволять киянам дізнатися справжнє прізвище кандидата, якого у Секретаріаті Президента вважать єдиним демократичним претендентом від коаліції, заявляють у Блоці Кличка.

Як повідомляв УНІАН, В.БАЛОГА вважає, що Блок Юлії Тимошенко має підтримати В.КЛИЧКА як єдиного кандидата від демократичних сил на посаду мера Києва. На думку В.БАЛОГИ, це компромісна фігура, яка влаштовує переважну більшість демократичних сил і відповідає очікуванням міської громади.