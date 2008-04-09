Яценюк проти того, щоб усе кинути, бо комусь закрутило в одному місці

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає недоцільним розглядати на цьому тижні питання про створення Тимчасової спеціальної комісії ВР з розробки нової редакції Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні парламенту.

Він підкреслив, що як голова ВР «ще в очі не бачив даного законопроекту» (очевидно, йдеться про проект постанови, оскільки ТСК створюється постановами парламенту – УНІАН).

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що в жодному випадку Конституція не буде прийнята без українського парламенту.

Він додав, що, виходячи з таких обставин, недоцільно наполягати на тому, «щоб уже зараз негайно все розглянути, все кинути і дивитися виключно питання щодо конституційної комісії». На переконання А.ЯЦЕНЮКА, такий підхід є «не зовсім продуманим».

Він запропонував працювати згідно з порядком денним, який був затверджений на Погоджувальній раді парламенту.

«Спішка в прийнятті Конституції навряд чи зіграє добру службу для Конституції і для держави в цілому. Комусь захотілося і закрутило в одному місці для того, щоб швидко Конституцію прийняти», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Він запропонував спочатку напрацювати законопроекти, які передбачають зміни до Конституції, а вже потім створювати ТСК.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО повідомив, що цього тижня у Верховній Раді України планується створити Тимчасову спеціальну комісію з розробки змін до Конституції України.

За словами І.КИРИЛЕНКА, БЮТ «хвилює дуалізм у виконавчій гілці влади», який необхідно усунути. Він підкреслив, що має бути ліквідовано дублювання функцій і повноважень у органах виконавчої влади. І.КИРИЛЕНКО наголосив, що необхідно визначитися, чи в Україні буде «парламент на чолі з канцлером коаліції, чи президентська форма правління, де Президент очолює і виконавчу гілку влади».

У свою чергу лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявив, що фракція “Наша Україна – Народна самооборона” виступає проти створення Тимчасової спецкомісії Верховної Ради з підготовки змін до Конституції України.

Між тим створення у ВР конституційної комісії для напрацювання змін до Конституції підтримала раніше фракція Партії регіонів.

За словами лідера фракції ПР Віктора ЯНУКОВИЧА, конституційний процес має відбуватися в стінах парламенту, і саме з цим був пов`язаний вихід Партії регіонів із Національної конституційної ради, створеної указом Президента.

«Тому ми ініціюємо розгляд питання про створення конституційної комісії", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.