Яценюк оголосив чергову перерву у ВР

У пленарному засіданні Верховної Ради оголошено ще одну півгодинну перерву на вимогу фракцій БЮТ та НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА, ці фракції попросили перерву для проведення засідання коаліції.

Він зазначив, що проведено перший раунд переговорів, який стосується створення Тимчасової спеціальної комісії по внесенню змін до Конституції.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що така комісія буде створена відповідно до Конституції України та законодавства.