”Наша Україна” пообіцяла увійти в коаліцію?

Фракція «Наша Україна» отримала посади у важливих комітетах парламенту, оскільки пообіцяла протягом тижня-двох приєднатися до антикризової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив член фракції СПУ Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

За його словами, під час проведення консультацій з уповноваженими депутатами від «Нашої України» була домовленість, що вони входять в коаліцію, а натомість Партія регіонів і соціалісти віддають їм комітет з питань паливно-енергетичного комплексу та комітет з питань фінансів і банківської діяльності.

«Причиною того, що вони стали такими конструктивними, була домовленість, що вони входять на правах рівного як у керівництво парламентських комітетів, так і в уряд», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

За його словами, існує домовленість, що протягом тижня або двох «Наша Україна» має приєднатися до коаліції, але якщо вони цього не зроблять, то антикризова коаліція може переглянути розподіл комітетів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України обрала керівників парламентських комітетів і затвердила їх персональний склад. Згідно з постановою, представники антикризової коаліції – фракцій Партії регіонів, СПУ і КПУ – очолили 15 комітетів (в тому числі член фракції “Наша Україна” В.ЗАПЛАТИНСЬКИЙ, який заявив про входження до антикризової коаліції і очолив комітет з питань економічної політики), а представники опозиції – 11 комітетів і Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації: члени фракції БЮТ стали головами 6 комітетів і контрольної комісії, а “Нашої України” – 5 комітетів.

Зокрема, від “НУ” комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки очолив Микола МАРТИНЕНКО; комітет з питань фінансів і банківської діяльності – Петро ПОРОШЕНКО; комітет з питань економічної політики – Володимир ЗАПЛАТИНСЬКИЙ; комітет з питань європейської інтеграції – Борис ТАРАСЮК; комітет з питань національної безпеки і оборони – Анатолій КІНАХ; комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності - Володимир СТРЕТОВИЧ.