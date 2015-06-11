Дії Росії руйнують світову систему безпеки - депутат

Про це заявила керівник Постійної делегації Верховної Ради України у ПАЧЕС, народний депутат фракції «Народний фронт» Людмила Денісова після засідання 45-ї Генеральної Асамблеї організації у Кишиневі.

Вона зазначила, що Організації Чорноморського економічного співробітництва зіткнулася з найбільш серйозними викликами за весь час свого існування.

«Ситуація, в якій опинилася Україна внаслідок агресивних дій Росії, підриває безпеку не тільки в Чорноморському регіоні, але й в Європі та усьому світі», - підкреслила Денісова.

За її словами, на сьогодні більше 400 км українського кордону з Росією контролюється не державою, а терористичними організаціями.

«Через цю «чорну діру» розміром в 400 км з Росії в Україну тече безперервний потік смерті – найсучасніше озброєння, танки, ракетні установки залпового вогню, боєприпаси, безперешкодно заходять озброєні терористичні групи і регулярні російські війська», - підкреслила Людмила Денісова.

Вона повідомила, що в результаті бойових дій, за оцінками ООН, на Сході України загинуло більше 6 тисяч людей, більше 1,3 млн осіб залишили свої будинки і були змушені переселитися в інші регіони України.

«Українська Ялта, в якій у 1998 році була підписана Хартія Організації ЧЕС, сьогодні – разом з рештою Кримом – окупована і анексована сусідньою державою», - сказала Людмила Денісова.

Вона також звернула увагу на погіршенні ситуації з правами людини в Криму, зокрема, залякування, переслідування та дискримінацію етнічних українців і кримських татар.

«У складі нашої делегації – лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, якого окупаційна влада зробили персоною нон-грата на його рідній землі», - підкреслила Денісова.

Вона наголосила, що позиція нашої держави по Криму залишається чіткою: Крим був і залишається невід'ємною частиною України.

Як відомо, членами ПАЧЕС є 12 країн: Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.