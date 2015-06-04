Якщо Донбасу надати автономію, Кремль може поглибити розкол лінією Схід-Центр-Захід України - експерти

Аналіз можливих моделей розвитку ситуації на Донбасі свідчить про поточну неможливість і небезпеку реінтеграції окупованих територійДонбасу під центральну владу Києва.

Про це йдеться у звіті аналітичної групи Da Vinci AG, яким володіє УНІАН.

"Небезпека реінтеграції окупованих територій під центральну владу Києва може виникнути через нездатність останнього в стислі терміни відновити економіку та інфраструктуру Донбасу, досягти повного припинення вогню, взяти під контроль всі групи впливу, що діють у регіоні, нівелювати наслідки роботи російських ЗМІ", - йдеться у звіті.

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Згідно з оцінками аналітиків, розрахунок будується на тому, що надання автономії або децентралізація з посиленими повноваженнями регіонів дозволить проросійським (сепаратистським) силам на Донбасі або зірвати процес децентралізації у всій країні, або в легальній площині проводити рішення, які викличуть негативну реакцію центральних і західних областей України, що посилить відцентрові процеси в державі.

"Ці процеси дадуть можливість Кремлю за допомогою підконтрольних засобів масової інформації поглибити розкол лінією Схід-Центр-Захід, покласти відповідальність на новий виток кризи влади, акцентуючи увагу на спробах останніх відвернути увагу від внутрішніх економічних проблем", - йдеться в заяві експертів.