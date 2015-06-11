Європарламент закликав розслідувати військові злочини під час анексії Криму та конфлікту на Донбасі
ЄП також засудив порушення прав людини в Криму, які відбуваються з часу окупації російськими військами.
Європейський парламент закликав уряд України, міжнародну спільноту, включаючи Гаазький трибунал, розпочати розслідування військових злочинів, скоєних під час незаконної анексії Криму та конфлікту на сході України.
Відповідна резолюція була проголосована у четвер в Страсбурзі в ході пленарного засідання ЄП, передає власний кореспондент УНІАН.
„(ЄП) закликає уряд України використати всі наявні в його розпорядженні інструменти, щоб розслідувати всі військові злочини, скоєні на її території; закликає міжнародне співтовариство, в тому числі Гаазький трибунал, розпочати розслідування потенційних злочинів, скоєних під час незаконної анексії Криму і конфлікту на східній Україні”, - йдеться в резолюції.
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ЄП також засудив порушення прав людини в Криму, які відбуваються з часу окупації російськими військами, в тому числі, залякування, зростаючу кількість насильницьких зникнень, цензуру, утиски свободи слова та переслідування меншин, зокрема етнічних і національних меншин. „(ЄП) засуджує систематичне переслідування кримських татар, які взяли участь у демонстраціях на підтримку територіальної цілісності України, висловлює солідарність з ними і закликає терміново поліпшити ситуацію”, - зазначається в документі.
У цьому зв’язку ЄП закликав російську владу негайно припинити переслідування виконавчого органу кримських татар, Меджлісу, та закликав Росію повністю дотримуватися прав людини в Криму.