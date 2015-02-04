ВР визнала юрисдикцію Гаазького суду і запропонувала засудити чиновників РФ за військові злочини

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 271 із 318 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала у повному складі фракція партії «Опозиційний блок».

Згідно з документом, Верховна Рада України визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та військових злочинів вищими посадовими особами РФ та керівниками терористичних організацій Донецька і Луганська «народні республіки», які призвели до особливо тяжких наслідків та масових вбивств українських громадян.

Відповідно до заяви, парламент пропонує Кабінету міністрів України, Генеральній прокуратурі України зібрати необхідні матеріали та належну доказову базу для звернення до Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами РФ та керівниками «ДНР» та «ЛНР».

У заяві сказано, що "з весни 2014 року проти України триває військова агресія Російської Федерації та підтримуваних нею бойовиків, під час якої було анексовано Крим та Севастополь, який є частиною території незалежної суверенної держави Україна, окуповано частину Донецької та Луганської областей України, загинуло тисячі громадян України, серед яких діти, поранено тисячі осіб, зруйновано інфраструктуру цілого регіону, сотні тисяч громадян вимушені були покинути свої домівки".

"Останнім кричущим актом насильства з боку військових підрозділів Російської Федерації та підтримуваних Російською Федерацією бойовиків став обстріл з систем залпового вогню «Град» мирного населення у житлових кварталах міста Маріуполь на південному сході України 24 січня 2014 року, внаслідок якого загинули понад 30 мирних жителів, серед яких 2 дитини, та було поранено понад 100 осіб. Російська Федерація продовжує постачати найманців та зброю, з якої бойовики вбивають громадян України", - нагадується у документі.

Крім того, нагадується, що за час цієї неоголошеної війни в полоні на території Російської Федерації протиправно опинилися низка громадян України.

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"Беручи до уваги, що наведені протиправні дії містять ознаки тяжких та особливо тяжких злочинів проти людяності та військових злочинів, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, Верховна Рада України цією Заявою визнає відповідно до пункту 2 статті 11 та пунктів 2, 3 статті 12 Римського статуту юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо злочинів проти людяності та військових злочинів вищими посадовими особами Російської федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян, починаючи з 20 лютого 2014 року і по теперішній час", - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, Росія з лютого 2014 року здійснює військову агресію проти України. Вона анексувала Крим та постачає на схід України – в Луганську та Донецьку області, частина яких захоплена бойовиками терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», важке озброєння та боєприпаси.

Під час цієї війни, за даними ООН, майже 6 тисяч осіб загинули, більш як 10 тисяч дістали поранення, майже мільйон громадян були вимушені залишити свої домівки.

Незважаючи на санкції, які запровадили проти Росії ЄС, США, Канада, Австралія та інші країни, Москва не припиняє війну, постачаючи на Донбас навіть регулярні війська.