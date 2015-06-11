ДСНС тимчасово призупинила гасіння пожежі нафтобази під Києвом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін, сьогодні на брифінгу поблизу місця пожежі нафтобази під Києвом.

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«Ситуація постійно моніториться, постійно ведеться спостереження, в тому числі і за загрозою можливих вибухів, тому тимчасово гасіння пожежі призупинено», - заявив він.