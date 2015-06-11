Пожежника, зниклого під час гасіння охопленої вогнем нафтобази, досі не знайдено - ДСНС
Досі тривають пошуки пожежника, який зник під час ліквідації пожежі на нафтобазі у Київській області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін сьогодні на брифінгу.
"Щодо загиблих і постраждалих, то ситуація залишається такою, як на вчорашній вечір", - сказав він.
Чечоткін зауважив, що "особу, яка була пожежником у потягу, на жаль, поки що ми не знайшли".
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Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула ввечері 8 червня.
11 червня вранці ДСНС повідомила, що все ще немає зв'язку з одним співробітником "Укрзалізниці", це пожежник. На контрольованій території після розвідки тіла не знайдено. Тривають пошуки.
На сьогодні відомо про чотирьох загиблих і 14 постраждалих під час пожежі.