Кличко: "УДАР" не буде голосувати за відставку Наливайченка

Про це Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

«Народні депутати з групи "УДАРу" не будуть голосувати за відставку Наливайченка, якщо її ініціюють в парламенті», - написав Кличко.

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Народні депутати з групи "УДАРу" не голосуватимуть за відставку Наливайченка, якщо її ініціюють у парламенті. Сьогодні з... Posted by Віталій Кличко on Monday, June 15, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що за інформацією ЗМІ, президент України Петро Порошенко запропонував відправити у відставку голову СБУ Валентина Наливайченка.