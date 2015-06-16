Кличко: "УДАР" не буде голосувати за відставку Наливайченка

01:19, 16 червня 2015
Політика
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Мер Києва, лідер партії «УДАР» Віталій Кличко заявив, що депутати з його фракції в парламенті не будуть голосувати за відставку голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка.

УНИАН

Про це Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

«Народні депутати з групи "УДАРу" не будуть голосувати за відставку Наливайченка, якщо її ініціюють в парламенті», - написав Кличко.

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Народні депутати з групи "УДАРу" не голосуватимуть за відставку Наливайченка, якщо її ініціюють у парламенті. Сьогодні з...

Posted by Віталій Кличко on Monday, June 15, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що за інформацією ЗМІ, президент України Петро Порошенко запропонував відправити у відставку голову СБУ Валентина Наливайченка.

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