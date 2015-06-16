Нова редакція до закону про місцеві вибори передбачає, що українці визначать порядок політиків у партії - Сироїд

Заступник голови ВР наголосила на тому, що місцеві вибори за пропорційною системою з відкритими списками - це своєрідний тест на демократію.

Про це у студії "5 каналу" заявила заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд. Згідно коаліційної угоди, до 30 червня, парламент має внести зміни до виборчого законодавства.

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"Нова редакція до закону про вибори до місцевих рад, це один з дуже критичних тестів. Це треба бути готовим до того, що не партійні лідери, а люди будуть визначати хто з рештою буде в органах місцевого самоврядування. Що таке відкритий список, це означає що людина повинна голосувати не лише за партію, а вона ще повинна визначити порядок людей у цій партії", - заявила заступник голови Верховної ради України Оксана Сироїд.