У Раду внесли законопроекти про місцеві вибори

Як повідомляється на сайті парламенту, 28 травня дві групи депутатів зареєстрували два альтернативні законопроекти - №2831-2 та №2831-3. Серед авторів першого законопроекту - перший віце-спікер парламенту Андрій Парубій та депутати від "Блоку Петра Порошенка", "Самопомочі", "Народного фронту". Авторами другого є депутати від "БПП", "Народного фронту" та Радикальної партії.

Водночас тексти цих законопроектів наразі не оприлюднені.

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook депутат від "БПП" Олександр Черненко, який є одним із авторів законопроекту №2831-2, ним передбачається, зокрема, скорочення кількості депутатів місцевих рад; відкриті списки на виборах обласних і міських (у великих містах) рад; багатомандатна мажоритарна система на виборах до районних, міських (у малих містах) рад; вибори мерів великих міст у два тури; прозоре і підзвітне фінансування кампаній; суттєве обмеження теле- і радіореклами; гендерні квоти.

Крім того, 27 травня депутат від "Народного фронту" Микола Федорук зареєстрував аналогічний законопроект №2831-1. Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, він, зокрема, передбачає вибори депутатів сільських, селищних, міських (з населенням до 300 тис.) рад за мажоритарною виборчою системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, яка, "за багаторічним досвідом, забезпечує найкращий зв’язок обраних депутатів з виборцями та виборчими округами".

Законопроект також пропонує "реалістичний механізм" пропорційних виборів депутатів міських (з населенням понад 300 тис.) рад за відкритими виборчими списками, що дає можливість виборцям більше впливати на персональних склад депутатів у таких радах, а також обмежує можливості для політичної корупції.

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Крім партійних списків кандидатів, передбачена також можливість висунення та участі у виборах списків незалежних кандидатів, що "покращує умови забезпечення права бути обраним для виборців, не пов’язаних з політичними партіями".

Зауважується, що вибори міських голів міст – обласних центрів та міст з населенням понад 300 тис. жителів пропонується проводити на основі абсолютної або значної (якщо лідер випередив найближчого кандидата на 20% і більше) більшості, що забезпечить кращий відбір претендентів на ці посади. Вибори решти міських, а також сільських, селищних голів і сільських старост пропонується проводити на основі відносної більшості в один тур.

"Для виборів депутатів районних і обласних рад пропонується багатомандатна мажоритарна система з представництвом територій у пропорції, але не прямій, до їх населення. Це дозволить уникнути домінуючого представництва у таких радах депутатів – жителів відповідних адміністративних центрів", - говориться у пояснювальній записці і відзначається, що пропонується також скорочення чисельності депутатського корпусу приблизно вдвічі.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня депутатами від "Батьківщини" у ВР було зареєстровано законопроект про місцеві вибори за системою відкритих партійних списків (№2831).

За словами заступника голови фракції Сергія Соболєва, законопроект передбачає, що на виборах до облрад партія має право встановити лише першу п'ятірку, а далі громадяни своїм голосуванням за того чи іншого кандидата, закріпленого за конкретним округом, дають можливість йому стати депутатом місцевої ради; на виборах до районних рад чи невеликих міст районного підпорядкування партії встановлюють лише трьох кандидатів у списику, а починаючи з четвертого місця, самі громадяни визначають порядок формування списку.