Ізраїльські війська перетнули кордон Лівану

Ізраїль почав наземну операцію на території Лівану. Цієї ночі військові перетнули кордон. Відбулися зіткнення ізраїльських солдатів з бойовиками «Хезболли», повідомляє РІА «Новости».

За даними телеканалу «Аль-джазіра», один з районів, де з`явилися ізраїльські військові, - околиці найпівденнішого порту Лівану, де знаходиться штаб Тимчасових сил ООН. Про жертви цих зіткнень не повідомляють.

Разом з наземною операцією триває також атака з повітря. Вночі ізраїльські винищувачі зробили серію нальотів на околиці Бейрута. Також було завдано удару і по Хадасу – передмістю Бейрута, розташованому недалеко від президентського палацу.

В той же час «Хезболла» нанесла серію ударів по північних поселеннях Ізраїлю. За даними ИТАР-ТАСС, в результаті один ізраїльтянин загинув, 20 одержали поранення. Обстріл проводили з реактивних установок типу «катюша». Бойовики знову використали новий вид свого ракетного арсеналу для обстрілу Хайфи – одного з найбільших морських портів Ізраїлю.

Представники ізраїльського командування говорять, що військова операція проти «Хезболла» може тривати ще декілька тижнів.