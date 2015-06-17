Українська делегація представила США факти участі Росії в конфлікті на Донбасі

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Зокрема, українська делегація зустрілася із Спеціальним радником з питань Європи і Євразії Віце-президента США Майклом Карпентером і Директором з питань Східної Європи Ради національної безпеки США Ліз Зентос.

В ході зустрічі було зазначено, що саме російські спецслужби у взаємодії з ЗС РФ провокують нестабільність та інспірують підривну діяльність незаконних збройних формувань на території України, відповідальні за постачання стрілецької зброї та важкого озброєння терористам.

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У відповідь американська сторона висловила чітке розуміння російської військової присутності на сході України, заявила про підтримку українського народу в його боротьбі за територіальну цілісність і незалежність своєї держави.

Була досягнута домовленість про практичні кроки у сфері безпеки.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова СБУ Валентин Наливайченко отримав відмову Адміністрації президента України щодо свого візиту в США. Глава СБУ повинен був представити у Вашингтоні 16-17 червня американської політичної та експертної еліті доказів російської збройної агресії проти України.