Сьогодні Рада розгляне закони про ратифікацію міжнародних угод (наживо)

Про це повідомив кореспондент УНІАН.

Сьогодні Верховна Рада України розгляне законопроект про ратифікацію Імплементаційної угоди між Кабміном та Організацією НАТО з підтримки (ОНП) про перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні.

Крім того, ВР розгляне законопроект, який стосується накладення стягнення на народного депутата за порушення вимог щодо особистого голосування.

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Також парламент, серед іншого, розглядатиме три законопроекти, якими вноситимуться зміни до закону “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” (щодо зниження пенсійного віку та поліпшення інших умов виходу на пенсію).