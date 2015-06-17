Проект змін до Конституції: владу на місцях пропонують передати префектам

Згідно з пропозиціями до законопроекту “Про внесення змін до Конституції України (щодо територіального устрою та місцевого самоврядування)”, виконавчу владу в областях і районах, у Києві та Севастополі здійснюють префекти та територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у пропозиціях до законопроекту Робочої групи з питань конституційних засад організації та здійснення державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України та децентралізації влади (станом на 17 червня).

У статті 118 пропонується встановити, що виконавчу владу в областях і районах, у Києві та Севастополі здійснюють префекти та територіальні органи центральних органів виконавчої влади. У чинній редакції йдеться про місцеві державні адміністрації.

Відповідно пропонується вилучити положення щодо того, що склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих держадміністрацій.

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Пропонується встановити, що префектів у областях та районах призначає на посаду за поданням Кабміну та звільняє з посади президент України.

Префект є державним службовцем і формує склад апарату (префектури), який утворюється для забезпечення діяльності префекта. Префект при здійсненні своїх повноважень відповідальний перед президентом, підзвітний та підконтрольний Кабміну.

Відповідно зі статті також пропонується вилучити положення про скасування рішень голів місцевих держадміністрацій та підзвітність місцевих держадміністрацій, а також деякі положення щодо висловлення недовіри голові районної чи обласної держадміністрації.

Пропонується встановити, що акти префектів, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути скасовані президентом України та, у визначених законом випадках, Кабінетом міністрів.