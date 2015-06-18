Кандидатуру спецпредставника ОБСЄ в Україні обговорять 20-21 червня

Обговорення кандидатури Мартіна Сайдика на пост нового спецпредставника ОБСЄ з врегулювання на Україні пройде у Києві та Москві в найближчі вихідні. Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на прес-службу сербського уряду.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич, який перебував у середу з візитом у Відні для обговорення питань, пов'язаних з роботою ОБСЄ, уточнив, що для призначення Сайдика необхідна згода всіх сторін".

За словами сербського міністра, зустрічі на тему призначення нового спецпредставника ОБСЄ заплановані на 20 червня у Києві, 21 червня — в Москві, 22 червня — в Белграді.

Склад учасників цих зустрічей не уточнюється. Разом з тим, як напередодні повідомило джерело РИА Новости в ОБСЄ, найближчим часом Мартін Сайдик має намір відвідати столиці провідних держав ОБСЄ, в тому числі Москви, аби "представитися".

Читайте такожВ ОБСЄ підтвердили відставку спецпредставника в УкраїніРаніше УНІАН повідомляв, що австрійський дипломат Мартін Сайдик є основним кандидатом на пост спеціального представника ОБСЄ в контактній групі по врегулюванню ситуації в Україні.