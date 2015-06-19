Саакашвілі анонсував створення фонду, який буде виплачувати премії чиновникам

Про це повідомив головний редактор "Цензор.Немає" Юрій Бутусов на Facebook. Зокрема, він навів пряму мову Саакашвілі.

"Посольство США готове виділити кошти для формування фонду, який буде розробляти програму реформ у ключових галузях - в реєстраційній службі, в інших критично важливих сферах. В Одеській області буде зроблена реєстраційна служба як у Грузії. Ніяких хабарів, і хвилини на оформлення, - сказав Саакашвілі. – Так, я займаюся питанням створення фонду, який буде виплачувати премії компетентним державним службовцям, і розраховую, що ця ініціатива буде підтримана на всіх рівнях».

Він також згадав питання боротьби з корупцією і навів приклад з життя. «Відразу після призначення Лорткіпанідзе ввечері прийшов чоловік, який подав заяву, що викладач одного з вузів вимагає хабар за вступ. Вранці цього чоловіка заарештували. В обласному управлінні УВС вишикувалася черга заявників. З управління міліції зняли охорону з автоматами. Міліція повинна сама себе захищати - автоматники потрібні для захисту беззбройних громадян, а охороняти озброєних міліціонерів не має сенсу», - розповів новий голова Одеської ОДА.

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У той же час, Саакашвілі повідомив про те, що на в'їзді в Одесу знятий блокпост. «Це погана тактика зустрічати туристів зі зброєю наперевіс. Цей блокпост вже давно не був корисний, і тільки займався вимаганням хабарів у водіїв фур», - сказав він.

Саакашвілі також пообіцяв зайнятися дорогами в Одеській області: «Дороги з Одеси в Рені взагалі немає. Я бачив чудові пляжі Одеської області, сільське господарство, людей, які хочуть працювати, але взагалі не побачив інфраструктури. Без доріг не можна підняти економіку! Ми повинні будувати дороги не тому, що це красиво, а тому, що дороги - це нерв економіки. В Одеській області дороги знищені. Я буду викликати обласний "Автодор", будемо розбиратися».

Бутусов додав, що Міністерство інфраструктури розглядає питання про створення спеціалізованого держпідприємства для ремонту доріг на Одещині, щоб туди цільовим порядком виділялися кошти для ремонту доріг, а проекти та тендери з будівництва проходили публічно.