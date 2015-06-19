Порошенко звільнив трьох заступників голови та керівника головного слідчого управління СБУ
Президент України Петро Порошенко звільнив із займаних посад трьох заступників голови Службі Безпеки України, та керівника головного слідчого управління відомства.
Президент України Петро Порошенко звільнив із займаних посад першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Юрія Артюхова, заступників голови СБУ Віталія Циганка і Віктора Ягуна та начальника Головного слідчого управління СБУ Василя Вовка.
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Відповідні укази глави держави №347/2015, №348/2015, №349/2015 та №350/2015 від 19 червня опубліковані на сайті президента.
Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Валентина Наливайченка з посади голови СБУ (Реєстраційний №2110-А). За це рішення проголосували 248 народних депутати із 364 зареєстрованих у сесійній залі.