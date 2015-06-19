Порошенко звільнив трьох заступників голови та керівника головного слідчого управління СБУ

Президент України Петро Порошенко звільнив із займаних посад першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Юрія Артюхова, заступників голови СБУ Віталія Циганка і Віктора Ягуна та начальника Головного слідчого управління СБУ Василя Вовка.

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Відповідні укази глави держави №347/2015, №348/2015, №349/2015 та №350/2015 від 19 червня опубліковані на сайті президента.

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Валентина Наливайченка з посади голови СБУ (Реєстраційний №2110-А). За це рішення проголосували 248 народних депутати із 364 зареєстрованих у сесійній залі.