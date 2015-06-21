Порошенко нагадав про День батька й показав, як його привітали діти (відео)

08:59, 21 червня 2015
Політика
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Доньки Євгенія та Олександра, а також молодший син Михайло записали для Петра Порошенка відео, в якому подякували батьку за підтримку.

Фото УНІАН

Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у мікроблозі Twitter нагадав, що сьогодні Україна святкує День батька і показав, як особисто його привітали з цим святом діти.

"Ранок почався з подарунка від найрідніших, які нагадали, що сьогодні #ДеньБатька . Розчулений до глибини душі", - написав він.

"Знайдіть сьогодні час, щоб сказати найважливіші слова своєму татові", - згодом додав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Доньки Євгенія та Олександра, а також молодший син Михайло записали для Петра Порошенка відео, в якому подякували батьку за підтримку й наголосили, що пишаються ним.

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Своє відеопривітання Олександра, Євгенія і Михайло записали на трьох мовах - українською, англійською та російською.

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