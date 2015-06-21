Тисячі мешканців Нью-Делі зібралися на масове заняття йогою (фоторепортаж)
Тисячі осіб зібралися на проспекті Раджпатх в індійській столиці Нью-Делі, де проходять урочистості, присвячені Дню йоги.
Міжнародний день йоги відзначається вперше. У центрі столиці порядок забезпечують тисячі поліцейських, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Як очікується, на проспекті Раджаптах в неділю практикуватимуть йогу близько 35 тисяч осіб, у тому числі чиновники, студенти та військові.
На урочистості також були запрошені представники Книги рекордів Гіннесса, які, ймовірно, зможуть засвідчити наймасовіше в історії заняття йогою.
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До учасників урочистостей звернувся і прем'єр-міністр Індії Наредра Моді. Саме з ініціативи Моді в грудні минулого року Генеральна асамблея ООН оголосила 21 червня Міжнародним днем йоги.
Прем'єр виступив з урочистою промовою, після чого зробив кілька вправ. Раніше прем'єр говорив, що щодня займається йогою і завдяки цим заняттям володіє високою працездатністю, незважаючи на брак сну.