Тисячі мешканців Нью-Делі зібралися на масове заняття йогою (фоторепортаж)

Міжнародний день йоги відзначається вперше. У центрі столиці порядок забезпечують тисячі поліцейських, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як очікується, на проспекті Раджаптах в неділю практикуватимуть йогу близько 35 тисяч осіб, у тому числі чиновники, студенти та військові.

На урочистості також були запрошені представники Книги рекордів Гіннесса, які, ймовірно, зможуть засвідчити наймасовіше в історії заняття йогою.

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До учасників урочистостей звернувся і прем'єр-міністр Індії Наредра Моді. Саме з ініціативи Моді в грудні минулого року Генеральна асамблея ООН оголосила 21 червня Міжнародним днем йоги.

Прем'єр виступив з урочистою промовою, після чого зробив кілька вправ. Раніше прем'єр говорив, що щодня займається йогою і завдяки цим заняттям володіє високою працездатністю, незважаючи на брак сну.