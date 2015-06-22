МЗС Британії впевнений, що ЄС продовжить санкції проти Росії

Про це він заявив у понеділок в Люксембурзі перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, передає власний кореспондент УНІАН.

"Перш за все, ми ухвалимо формально продовження санкцій проти Росії до того, як вона виконає свої Мінські зобов’язання. Тобто наступні шість місяців санкцій, і також ми будемо говорити про наші операції в Середземному морі", - сказав Хаммонд, говорячи про очікування від засідання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Люксембурзі в рамках засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ буде розглянуто питання щодо продовження економічних санкцій проти РФ до 31 січня 2016 року.

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Продовження економічних санкцій проти РФ є результатом домовленості лідерів Євросоюзу пов'язати ці санкції з повним виконанням до 31 грудня Мінських домовленостей. Це було вирішено під час засідання Європейської Ради 19-20 березня.

Санкції стосуються доступу до європейського фінансового ринку для окремих російських банків та компаній, торгівлі зброєю і товарами подвійного призначення, експорту певних технологій, пов'язаних з енергетичним сектором.

Рішення про економічні санкції проти РФ через анексію Криму та дестабілізацію ситуацї на сході України було ухвалене 31 червня 2014 року. Санкції були посилені 8 вересня 2014 року.