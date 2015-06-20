Росія відреагувала на продовження санкцій проти анексованого Криму

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що продовження санкцій проти анексованого Криму не змінить позицію Росії.

Про це йдеться в коментарі МЗС РФ у зв'язку з продовженням Євросоюзом санкцій проти Криму, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

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«Крим і Севастополь є невід'ємною частиною Російської Федерації. Пора прийняти це як данину, яку неможливо змінити методами економічного і політичного шантажу. «Санкційна» тактика тиску щодо Росії є абсолютно безперспективною - помилково сподіватися, що вона змусить нас поступитися національними інтересами і принциповою позицію з ключових питань», - йдеться в повідомленні.

На думку російського зовнішньополітичного відомства, ці обмеження є нічим іншим, як спробою ЄС «покарати» жителів півострова, які зробили в ході референдуму вільний вибір на користь возз'єднання з Росією».

Стверджується, що відповідно до положень міжнародного права абсолютно неприпустимою є дискримінація «кримчан і севастопольців за політичною і територіальною ознакою».

«Ми всі пам'ятаємо історичні приклади колективного покарання народів. Важко було уявити, що Європа зіткнеться з цим у XXI столітті», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року, ігноруючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим.

16 березня за військової й політичної підтримки РФ у Криму відбувся неконституційний референдум про самовизначення. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% з числа тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

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У 2014 році США і ЄС запровадили ряд санкцій щодо представників нелегітимної кримської влади, а в грудні 2014 року президент США Барак Обама розпорядився заборонити торгівлю й інвестування в окупований Росією Крим.

19 червня ЄС продовжив санкції проти Криму до 23 червня 2016 року.

Санкції стосуються імпорту продукції, виробленої в Криму чи Севастополі, інвестицій, туристичних послуг, зокрема, європейські круїзні кораблі не можуть заходити в порти півострова, крім випадків надзвичайної ситуації, експорту певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання у Криму у сфері транспорту, телекомунікацій і енергетичного сектору, а також пов'язаних з розвідкою, видобутком і виробництвом газових, нафтових і мінеральних ресурсів.