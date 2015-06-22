Голову Апеляційного суду звинувачують у маніпуляціях з розподілом судових справ - СБУ (відео)

Про це розповів на спільному брифінгу з Генпрокурором т.в.о. голови СБУ Василь Грицак у понеділок, передає "Українська правда".

На брифінгу було продемонстровано смс-ки, які приходили голові Апеляційного суду Антону Чернушенку від одного з його родичів, який був організатором розподілу справ між суддями інстанції у ручному режимі.

Читайте такожГенпрокурор показав, як голова Апеляційного суду ховав гроші у мантію (фото)

За словами Грицака, більшість судових інстанцій мають єдине програмне забезпечення автоматизованої системи, однак, "лише чомусь Апеляційний суд міста Києва розробив свою систему за допомогою компанії Softline, і навіть кілька працівників компанії були імплементовані для роботи з цим програмним забезпеченням".