Голову Апеляційного суду звинувачують у маніпуляціях з розподілом судових справ - СБУ (відео)

17:48, 22 червня 2015
Політика
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Служба безпеки України проводить перевірки щодо втручання в електронні системи автоматичного розподілу справ між суддями у судах.

Фото УНИАН

Про це розповів на спільному брифінгу з Генпрокурором т.в.о. голови СБУ Василь Грицак у понеділок, передає "Українська правда".

На брифінгу було продемонстровано смс-ки, які приходили голові Апеляційного суду Антону Чернушенку від одного з його родичів, який був організатором розподілу справ між суддями інстанції у ручному режимі.

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За словами Грицака, більшість судових інстанцій мають єдине програмне забезпечення автоматизованої системи, однак, "лише чомусь Апеляційний суд міста Києва розробив свою систему за допомогою компанії Softline, і навіть кілька працівників компанії були імплементовані для роботи з цим програмним забезпеченням".

Він також додав, що СБУ "має 10 випадків тільки у Києві та області, коли судові рішення були винесені суддями, які на той момент перебували за кордоном".
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