У Калашникова - гіпертонічний криз

Народний депутат від Партії регіонів Олег КАЛАШНИКОВ госпіталізований в клініку «Феофанія» з діагнозом «гіпертонічний криз».

Про це УНІАН сьогодні повідомила народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

«Ми, звичайно, бажаємо О.КАЛАШНИКОВУ швидкого одужання. Але я вважаю, що партія повинна була жорсткіше відреагувати на його вчинок щодо журналістів», - сказала А.ГЕРМАН.

За її словами, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ також є «прихильником жорсткішої оцінки вчинка О.КАЛАШНИКОВА». Відповідаючи на запитання, чи йдеться в даному випадку про виключення депутата з лав партії й позбавленні його депутатського мандата, А.ГЕРМАН сказала: «Я думаю, що сьогодні Віктор ЯНУКОВИЧ висловить свою позицію на зустрічі з журналістами СТБ».

Разом з тим, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова і інформації Андрій ШЕВЧЕНКО не виключив, що інцидент з журналістами СТБ сьогодні може бути розглянутий на першому засіданні комітету за ініціативою одного з членів комітету. «На першому засіданні питання по О.КАЛАШНИКОВУ не планувалося обговорювати», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

Як повідомила газеті "Сегодня" помічник депутата Ольга Соловйова, учора зранку Калашникову стало погано: він зблід, потім втратив свідомість. Після чого його відвезли до лікарні.

Як повідомляв УНІАН, Політрада Партії регіонів на засіданні 17 липня оголосила О.КАЛАШНИКОВУ сувору догану за інцидент із знімальною групою телеканалу СТБ, зобов`язавши його вибачитися за свої дії перед журналістами всієї країни. Передбачається, що черговий з`їзд Партії регіонів також дасть свою оцінку вчинку О.КАЛАШНИКОВА.

12 липня група депутатів від Партії регіонів, серед яких був О.КАЛАШНИКОВ, силою відібрала касету у знімальної групи СТБ. Журналістів побили.

14 липня прокуратурою Печерського району Києва було порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів ЗАТ «ММЦ-СТБ» Володимира НОВОСАДА і Маргарити СИТНИК під час зйомок біля приміщення Верховної Ради України.