До президентського палацу у столиці Вірменії знову підігнали водомети (відео)

Тут вони зустріли правоохоронців, котрі почали бити в щити, щоб відігнати мітингувальників, передає ТСН.

Силовики звернулися до учасників протесту, стверджуючи, що їхні дії незаконні.

Люди почали сідати на асфальт. Вони свистять та вигукують "Свобода!" та побажання, щоб вірменський президент пішов із займаної посади.

Крім того, як повідомили журналісти, пізніше приїхали водомети, якими сьогодні вранці розігнали мітингувальників.

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За різними підрахунками, на акцію протесту вийшли близько 10 тисяч вірмен. Люди також вимагають звільнити затриманих вранці протестувальників.

Як повідомляв УНІАН, акція протесту стартувала в п'ятницю на площі Свободи в Єревані і ввечері в понеділок переросла у ходу до резиденції президента. У вівторок вранці поліцейські розігнали демонстрантів проти подорожчання електроенергії і перекрили центральний проспект Маршала Баграмяна.

Учасники акції протесту вимагали скасувати рішення комісії з регулювання комунальних послуг від 17 червня про підвищення тарифу на електроенергію.