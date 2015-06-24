ЄС спростовує вимоги до України надати Донбасу особливий статус до припинення вогню

Про це власному кореспонденту УНІАН у середу в Брюсселі заявила речник Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майа Коcьянчич.

"Ніяких змін у політиці ЄС немає", - сказала вона, коментуючи відповідну інформацію.

Читайте такожАр’єв: Росія хоче підсунути "троянського коня" у вигляді зруйнованого Донбасу з промитими пропагандою мізкамиРаніше видання Європейська правда з посиланням на представництво ЄС в Україні повідомило, що ЄС звертається до української сторони з пропозицією надати Донбасу особливий статус, не чекаючи, доки бойовики та РФ виконають перші пункти мінських домовленостей.