ЄС спростовує вимоги до України надати Донбасу особливий статус до припинення вогню
21:25, 24 червня 2015Політика
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В Європейському Союзі спростували інформацію про начебто існування вимог до України надати так званим ДНР та ЛНР особливий статус до того, як будуть виконані пункти Мінських домовленостей щодо припинення вогню та проведення виборів.
REUTERS
Про це власному кореспонденту УНІАН у середу в Брюсселі заявила речник Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майа Коcьянчич.
"Ніяких змін у політиці ЄС немає", - сказала вона, коментуючи відповідну інформацію.
Читайте такожАр’єв: Росія хоче підсунути "троянського коня" у вигляді зруйнованого Донбасу з промитими пропагандою мізкамиРаніше видання Європейська правда з посиланням на представництво ЄС в Україні повідомило, що ЄС звертається до української сторони з пропозицією надати Донбасу особливий статус, не чекаючи, доки бойовики та РФ виконають перші пункти мінських домовленостей.
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