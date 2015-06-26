Порошенко привітав українців з Днем кримськотатарського прапора

Про це він написав у Твіттер.

"З Днем кримськотатарського прапора, друзі!", - привітав Порошенка.

При цьому він підкреслив: "Два прапори - єдина країна". І зазначив, що Крим – це Україна.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня у Києві відбудеться низка заходів, присвячених Дню кримськотатарського прапора. Зокрема, о 19 годині у парку імені Тараса Шевченка буде розгорнуто найбільший в Україні кримськотатарський національний прапор. На святі очікуються виступи керівництва Меджлісу кримськотатарського народу.

Окупаційні російські влади тричі відмовляли у проведенні заходів до Дня кримськотатарського прапора 26 червня в Сімферополі. Тому Меджліс попросив кримських татар на півострові відзначити цей день, піднявши національний прапор у себе вдома або прикріпивши на автомобілі.

Символом прапора кримських татар є знак – тамга золотистого кольору на блакитному тлі. День кримськотатарського прапору почали відзначати з 2009 року.