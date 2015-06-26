Засідання Апеляційного суду Києва з розгляду скарги на вирок Пукачу перенесено на 3 липня

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняла колегія Апеляційного суду Києва.

Як повідомив головуючий у справі суддя Степан Гладій, сьогодні о 10.05 суд отримав повідомлення від адвоката про те, що він ще продовжує лікування, а також не знає, коли вийде з лікарняного.

У зв'язку з цим суд призначив наступне засідання на 12.00 п’ятниці, 3 липня.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Олексій Подольський.

Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.