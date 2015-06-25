На території будинку голови Апеляційного суду Києва виявили зброю, ухвали та Mercedes (фото)

Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

У ході обшуку було виявлено та у подальшому вилучено предмети вогнепальної та холодної зброї, набої (без будь-яких дозвільних документів) у кількості 11 предметів, ухвали Апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій (документи з грифом «таємно»), документи для службового користування, державні номерні знаки (8 штук), талони на пальне, документи про використання значних сум коштів на будівництво.

Крім того, на ділянці виявлено легковий автомобіль Mercedes-Benz Е 240.

Повідомляється, що будинок розташований у Київській області на ділянці площею 2 га.

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Як повідомляв УНІАН, 22 червня Шокін заявив про намір внести наступного дня до Верховної Ради подання на зняття суддівської недоторканності, затримання та арешт голови Апеляційного суду Києва Чернушенка.

За даними прес-служби Генпрокуратури, Головним слідчим управлінням ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного втручання службовими особами Апеляційного суду Києва в роботу автоматизованої системи документообігу цього суду.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 19 червня Генпрокуратурою спільно з СБУ проведено обшук приміщень Апеляційного суду Києва.

«За результатами обшуку було вилучено грошові кошти, сервери і комп’ютерне обладнання, на якому знаходиться база автоматизованої системи документообігу суду, а також встановлені систематичні факти незаконного втручання в автоматизовані системи суду з боку службових осіб суду, у тому числі суддів», - пояснили в ГПУ.