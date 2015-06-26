Президент внесе на розгляд Ради проект змін до Конституції в частині децентралізації наступного тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам президент Петро Порошенко повідомив на засіданні Конституційної комісії.

Він наголосив, що йому ще потрібно декілька днів для того, щоб попрацювати над відповідним законопроектом.

Порошенко висловив вдячність Венеціанській комісії, яка у стислі терміни надала свої висновки щодо законопроекту, а також подякував членам Конституційної комісії, які більшістю голосів проголосували за проект з тим, щоб направити його до президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Конституційна комісія підтримала більшістю голосів рішення про передачу президенту України проекту змін до Конституції в частині децентралізації.