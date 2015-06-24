Венеціанська комісія позитивно оцінила зміни до Конституції щодо децентралізації

Про це йдеться у попередній оцінці Венеціанської комісії щодо внесення змін до Конституції України в частині територіальної структури та місцевого врядування (децентралізації) в Україні.

"Проект поправок (в Основний закон) пропонує провести децентралізацію у здійсненні державної влади, який у значній мірі є сумісним з Європейською хартією місцевого самоврядування. У цілому поправки добре визначені та заслуговують на підтримку", - йдеться у висновках комісії.

Також сказано, що "усунення надмірних наглядових повноважень Генерального прокурора особливо вітається".

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При цьому, у комісії наголошують, що необхідно внести зміни у двох головних пунктах. "Повноваження щодо звільнення префектів (адміністративних осіб на нижчих формах урядування) повинно бути надане президенту за рекомендацією Кабінету Міністрів", - йдеться у висновках.

Також зазначено, що положення про створення декількох категорій адміністративних або територіальних об'єднань, чи спеціальних умов для адміністративних або територіальних одиниць або в їх межах повинно бути закріплене в законі.

Венеціанська комісія готова і надалі допомагати українській владі, якщо це буде необхідно.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Верховної Ради України Володимир Гройсман анонсував, що 26 червня планується презентація проекту змін до Конституції в частині децентралізації.