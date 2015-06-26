Профільна комісія підтримала проект змін до Конституції щодо децентралізації

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні комісії проти проголосували лише двоє її членів.

Голова Верховної Ради, голова комісії Володимир Гройсман заявив, що цей проект змін до Конституції є базовим документом, який буде направлено до президента разом “з техніко-юридичними правками, з рекомендаціями Венеціанської комісії”.

За його словами, також буде зафіксовано окремі думки членів Конституційної комісії.

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Зокрема екс-президент України Леонід Кравчук наголосив на необхідності знайти український відповідник назви «префект», щоб саме він був передбачений у проекті змін до Конституції.

Кравчук пояснив: “Для мене це національно-історичне питання, а не смакове, для мене це питання національної честі і гідності. І хотів би, щоб ми доручили експертам знайти український відповідник цій назві”.