Профільна комісія підтримала проект змін до Конституції щодо децентралізації
Конституційна комісія більшістю голосів підтримала рішення направити президенту України Петру Порошенку проект змін до Конституції у частині децентралізації.
Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні комісії проти проголосували лише двоє її членів.
Голова Верховної Ради, голова комісії Володимир Гройсман заявив, що цей проект змін до Конституції є базовим документом, який буде направлено до президента разом “з техніко-юридичними правками, з рекомендаціями Венеціанської комісії”.
За його словами, також буде зафіксовано окремі думки членів Конституційної комісії.
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Зокрема екс-президент України Леонід Кравчук наголосив на необхідності знайти український відповідник назви «префект», щоб саме він був передбачений у проекті змін до Конституції.
Кравчук пояснив: “Для мене це національно-історичне питання, а не смакове, для мене це питання національної честі і гідності. І хотів би, щоб ми доручили експертам знайти український відповідник цій назві”.