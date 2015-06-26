Порошенко на зустрічі з головою міноборони Канади розповів про друзів, яких пізнають у біді

Як повідомила прес-служба глави держави, вони обговорили питання співпраці задля зміцнення обороноздатності України.

Президент подякував Канаді за всебічну підтримку України, особливо за заходи, спрямовані на посилення її обороноздатності. З початком російської військової агресії проти України Канада однією з перших країн надала Збройним Силам допомогу, зокрема зимову уніформу, аптечки, захисні шоломи та жилети, намети і спальні мішки тощо.

«Справжні друзі пізнаються в біді. І Канада це постійно демонструє», – наголосив президент.

Сторони обговорили питання розширення військово-технічного співробітництва між двома країнами.

Читайте такожМіністр оборони Канади заявив про готовність постачати Україні летальну зброю в разі консенсусу з іншими членами НАТОВони також обговорили перспективи участі у міжнародних багатонаціональних військових навчаннях, які заплановані військовими відомствами України та Канади у поточному році.

Порошенко високо оцінив можливість залучення канадських інструкторів для проведення навчань на українських військових полігонах, а також обміну досвідом щодо сучасних проявів «гібридної війни».

Глава держави поінформував міністра про ситуацію на Донбасі та наголосив на неухильному дотриманні Україною Мінських домовленостей.

Сторони також обговорили важливість спрощення візового режиму між Україною та Канадою з огляду на близькість історичних, культурних та національних зв’язків народів обох країн.

Кенні, який є також міністром з питань багатокультурності Канади, наголосив на тому, що захист суверенітету та територіальної цілісності України є не лише необхідністю для світової безпеки, але й потребою мільйонів канадців, які відчувають глибокі зв’язки з історичною батьківщиною.