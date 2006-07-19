Де в Києві фахівці не рекомендують купатися

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ своїм розпорядженням затвердив перелік міських централізованих пляжів та зон біля води, де відпочинок у 2006 році є безпечним, і заборонив проїзд та паркування автомобілів у прибережних захисних смугах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У перелік безпечних пляжів КМДА включила 24 пляжі в семи районах столиці.

Згідно з розпорядженням, зокрема, в Голосіївському районі дозволено відвідувати два пляжі: Галерний (затока Галерна) і Дніпровську рів’єру (острів Жуків).

У Дарницькому районі - пляж Сонячний (на озері Сонячне).

У Деснянському районі можна відпочивати на пляжі Чорторий (у парку Дружби народів на Дніпрі) і пляжі Троєщина (залив Десенка).

У Дніпровському районі відкриті 12 пляжів: Центральний і Довбичка (Труханів острів), Райдуга (озеро Райдуга), Венеція і Молодіжний (Долобецкий острів), Дитячий, Передмістна слобідка і Золотий (острів Передмістна слобідка), Тельбін (озеро Тельбін), Веселка (Микільська слобідка), Лісовий (озеро Лісове), Русанівка (Русанівська коса).

У Оболонському районі безпечні: пляж Пуща-Водиця (ставок №8 на річці Горенка), Вербний (озеро Вербне), Верхній (затока Собаче гирло по вулиці Прирічній), Редькино (озеро Редькино по вулиці Богатирській) і Наталка (затока Наталка).

У Подільському районі - пляж на озері Синьому (проспект Правди).

У Святошинському - пляж Святошино (ставок №14 на річці Нивка).

КМДА також затвердила 35 зон відпочинку біля води, які можна відвідувати цього року, зокрема, Голосіївський парк імені Рильського, Жуків острів (Голосіївський район), парк Партизанської слави і озеро Сонячне (Дарницький район), парк Дружби народів (Деснянський район), Русанівська коса, Микільська слобідка, Труханів острів і Гідропарк (Дніпровський район), затоки Верблюд, Наталка, Собаче гирло, Центральне озеро (Оболонський район).

У Печерському районі зоною відпочинку є Наводницький парк, в Подільському - Хутір Шевченка і Синєозерна, у Святошинському - ставок на річці Нивка і озеро Віра, у Солом’янському - Совська балка і парк Відрадний, а в Шевченківському - парк Нивки.

За інформацією прес-служби, крім того, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зобов’язав комунальне підприємство з охорони, утримання та експлуатації внутрішніх водойм Києва «Плесо» продовжити облаштування інших пляжів та активізувати роботу рятувально-водолазної служби, щоб запобігти нещасним випадкам на воді.

Відтепер на найпопулярніших пляжах чергуватимуть медпрацівники першої невідкладної допомоги. Районні держадміністрації також мають організувати комплекс санітарно-гігієнічних заходів (дезінфекційних, протималярійних, протикліщових) та встановити попереджувальні знаки біля об’єктів, не рекомендованих для купання.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запропонував районному керівництву скласти угоди з підприємствами для забезпечення відпочиваючих прохолодними напоями, морозивом, продуктами швидкого харчування та для надання інших сервісних послуг.

Разом з тим, КМДА не рекомендує купатися в 34 ставках, каналах і озерах, які не придатні або не впорядковані до пляжного сезону.

За інформацією прес-служби, столичні фахівці не рекомендують купатися в ставках - Дідоровські, Голосіївського парку імені Рильського, Мишоловські, житлового масиву Теремки-ІІ, №15 на річці Нивка на вул.М.Ушакова, у селищі Коцюбинське, на річці Нивка в селищі Жуляни, Совські, в балці Проня, у парку «Відрадний», в парку Нивки; в озерах -- Нижній Тельбін, Вирлиця, Пономарівське, Діамантове, Бобровня, Гнилуша, Кругле, Берізка (Гідропарк), Опечень, Центральне, Віра на вул.Зодчих, Видубицьке, Либідське, Куренівське, Сирецьке, Петровське; у відкритому каналі-водовідводі вздовж вул.Закревського; у водоймі на вул.Булгакова.