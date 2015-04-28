Колишній однокурсник розповів, як "піднявся" Путін: "Його обрали як слухняну маріонетку"

Про це заявив колишній радянський розвідник і однокурсник Путіна Юрій Швець в інтерв'ю Гордону.

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"Його обрали як слухняну маріонетку, яка на посаді глави РФ повинна була гарантувати безпеку і бабло тим, кому прийшов на зміну. Я спілкувався з Борисом Березовським, який зіграв чималу роль в тому, щоб Путін став президентом. Борис говорив: "Дайте мені один телеканал, і я зроблю стілець наступним президентом Росії". От і вся відповідь, як Путін піднявся", - заявив Швець.

Як повідомляв УНІАН, екс-розвідник, фінансовий аналітик США Юрій Швець, який був однокурсником Путіна академії КДБ, розповів, що незважаючи на офіційну біографію, президент РФ ніколи не працював у розвідці через "здібності нижчі середнього".