Мороз сказав усе, що думає про двопартійну систему

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає небезпечним для України можливе запровадження двопартійної політичної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

О.МОРОЗ зазначив, що на сьогодні в парламенті домінують «ліберальні» політичні сили, і створення в Україні двопартійної системи стало б «великою бідою» для держави.

Він зазначив, що в даній ситуації, коли йдеться про двопартійну систему, не можна посилатись на британський чи американський досвід, оскільки там партії створювалися з низу до верху, а в Україні «зверху до низу».

О.МОРОЗ також виступає категорично проти підвищення прохідного бар’єру для політичних сил на виборах народних депутатів.

На думку О.МОРОЗА, до утворення в Україні «стабільної політичної системи» підвищення прохідного бар’єру може призвести до «стагнації політичних процесів».