Міліція назвала дві найкорумпованіші галузі в Україні
15:32, 19 липня 2006Політика
5171
На них припадає 78% фактів хабарництва
Найбільш корумпованими галузями в Україні є система освіти та охорони здоров’я.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві сказав начальник Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю МВС Леонід СКАЛОЗУБ.
«Аналіз нашої роботи показує, що в нас система освіти та охорони здоров’я є найбільш корумпованими», - сказав він.
За його словами, з усіх фактів хабарництва 40% хабарів виявлено в системі охорони здоров’я, а 38% - в системі освіти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter