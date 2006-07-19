Міліція назвала дві найкорумпованіші галузі в Україні

Найбільш корумпованими галузями в Україні є система освіти та охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві сказав начальник Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю МВС Леонід СКАЛОЗУБ.

«Аналіз нашої роботи показує, що в нас система освіти та охорони здоров’я є найбільш корумпованими», - сказав він.

За його словами, з усіх фактів хабарництва 40% хабарів виявлено в системі охорони здоров’я, а 38% - в системі освіти.