Генсек ООН: проведення бойовиками "виборів" на Донбасі порушує Конституцію України
Пан Гі Мун засудив плани проведення "виборів" на сході України.
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун засудив плани збройних груп на сході України провести власні «вибори» 2 листопада. У заяві, з якою виступив його прес-секретар Стефан Дюжаррик, глава ООН підкреслив, що проведення таких виборів порушує Конституцію країни та її законодавство, передає Радіо ООН.
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«Ці так звані «вибори» серйозно підірвуть Мінський протокол, який має бути, як можна швидше, реалізований в повному обсязі. Генеральний секретар закликає всіх підтримати ці угоди і домагатися мирного врегулювання конфлікту», - йдеться в заяві генсека.
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Пан Гі Мун також підкреслив важливість відновлення стабільності в Україні, а також гарантій суверенітету та територіальної цілісності країни.