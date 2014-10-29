Генсек ООН: проведення бойовиками "виборів" на Донбасі порушує Конституцію України

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун засудив плани збройних груп на сході України провести власні «вибори» 2 листопада. У заяві, з якою виступив його прес-секретар Стефан Дюжаррик, глава ООН підкреслив, що проведення таких виборів порушує Конституцію країни та її законодавство, передає Радіо ООН.

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«Ці так звані «вибори» серйозно підірвуть Мінський протокол, який має бути, як можна швидше, реалізований в повному обсязі. Генеральний секретар закликає всіх підтримати ці угоди і домагатися мирного врегулювання конфлікту», - йдеться в заяві генсека.

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Пан Гі Мун також підкреслив важливість відновлення стабільності в Україні, а також гарантій суверенітету та територіальної цілісності країни.