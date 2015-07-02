В оновленій Конституції не передбачено особливого статусу Донбасу - документ

Відповідна норма міститься у Прикінцевих та перехідних положеннях проекту закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», текст якого розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

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«Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом», - йдеться у документі.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня президент України Петро Порошенко заявив, що "Проект змін до Конституції не передбачає ніякого особливого статусу Донбасу... Проект припускає можливість специфічного порядку здійснення місцевого самоврядування в окремих адміністративно-територіальних одиницях Донецької і Луганської областей, що визначається окремим законом".