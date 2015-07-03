Відкликати голоси за закон 1558-1 неможливо, такої процедури немає - регламентний комітет Ради

Про це РБК-Україна заявив нардеп, перший заступник голови комітету Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту Павло Пинзеник.

За словами Пинзеника, процедури відкликання голосів не існує.

Читайте такожУ БПП вважають, що президент ветує закон про реструктуризацію валютних кредитів"Не існує процедури відкликання голосів. З точки зору регламенту це не дасть нічого",- підкреслив Пинзеник.

Нагадаємо, раніше чотири нардепи - Альона Шкрум, Олександр Черненко, Ігор Луценко та Олег Мусій - пообіцяли відкликати свої голоси за законопроект про реструктуризацію валютних кредитів.

Закон про реструктуризацію валютних кредитів (1558-1) було прийнято Радою на засіданні 2 липня 229 голосами при необхідних 226. Задеклароване відкликання чотирьох голосів зробило би голосування провальним.

Проектом передбачено, що всі банки за письмовою заявою громадян України, які мають невиконані зобов'язання за кредитними договорами в іноземній валюті, зобов'язані впродовж місяця провести реструктуризацію зобов'язання за кредитним договором за офіційним курсом НБУ на дату укладення кредитного договору.

При реструктуризації автори законопроекту пропонують списувати курсову різницю на збитки банків і не підвищувати процентну ставку за користування кредитом.

Міністр фінансів України Наталія Яресько назвала ухвалення Верховною Радою законопроекту про реструктуризацію валютних кредитів популізмом і "викликом справедливості в Україні".

В офіційній заяві Національного банку України сказано, що закон призведе до збитків банків у розмірі близько 100 млрд грн і зруйнує фінансову систему України.