Нардепи хочуть відкликати свої голоси за закон про реструктуризацію валютних кредитів

Про це вони написали на своїх сторінках у Facebook.

Зокрема, Ігор Луценко зазначив, що його вчинок щодо голосування був ідіотським.

«Друзі, я поступив як ідіот. Завтра відкликаю голос. Для мене був шок, коли прийшовши додому і переглянувши підсумки голосування, виявив, що 1558 прийнято в цілому. Зараз чекаю на стенограму - як саме сформулював Гройсман. Я не чув щоб мова йшла про закон у цілому», - написав Луценко.

Друзі, я поступив як ідіот.Завтра відкликаю голос.Для мене був шок, коли прийшовши додому і переглянувши підсумки голо... Posted by Igor Lutsenko on Thursday, July 2, 2015

Олександр Черненко наголосив, що послідовно виступав проти цього законопроекту, і не зорієнтувався в залі.

«Завтра відкличу свій голос за 1558-1. В тому бардаку, який стояв в залі просто не розібрався. Це не виправдання, просто інформація. Але я неодноразово ПУБЛіЧНО проти цього закону, тому буду послідовним», - зазначив Черненко.

Завтра відкличу свій голос за 1558-1. В тому бардаку, який стояв в залі просто не розібрався. Це не виправдання, просто ... Posted by Олександр Черненко on Thursday, July 2, 2015

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