Нардепи хочуть відкликати свої голоси за закон про реструктуризацію валютних кредитів
Депутати Верховної Ради від фракцій "Батьківщина" Ігор Луценко та Блоку Петра Порошенка Олександр Черненко мають намір відкликати свої голоси за закон про реструктуризацію валютних кредитів.
Про це вони написали на своїх сторінках у Facebook.
Зокрема, Ігор Луценко зазначив, що його вчинок щодо голосування був ідіотським.
«Друзі, я поступив як ідіот. Завтра відкликаю голос. Для мене був шок, коли прийшовши додому і переглянувши підсумки голосування, виявив, що 1558 прийнято в цілому. Зараз чекаю на стенограму - як саме сформулював Гройсман. Я не чув щоб мова йшла про закон у цілому», - написав Луценко.
Друзі, я поступив як ідіот.Завтра відкликаю голос.Для мене був шок, коли прийшовши додому і переглянувши підсумки голо...Posted by Igor Lutsenko on Thursday, July 2, 2015
Олександр Черненко наголосив, що послідовно виступав проти цього законопроекту, і не зорієнтувався в залі.
«Завтра відкличу свій голос за 1558-1. В тому бардаку, який стояв в залі просто не розібрався. Це не виправдання, просто інформація. Але я неодноразово ПУБЛіЧНО проти цього закону, тому буду послідовним», - зазначив Черненко.
Завтра відкличу свій голос за 1558-1. В тому бардаку, який стояв в залі просто не розібрався. Це не виправдання, просто ...Posted by Олександр Черненко on Thursday, July 2, 2015
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