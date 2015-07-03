Порошенко сподівається, що Рада через два тижні проголосує зміни до Конституції

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу “Україна”.

“Я сподіваюся, що Верховна Рада за два тижні знайде в собі сили проголосувати за імплементацію цих конституційних змін, Конституційний суд схвалить їх, і ми можемо на осінь вийти на зміни до Конституції, які будуть революційними”, - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 26 червня Конституційна комісія затвердила проект змін до Основного Закону у частині децентралізації.

Змінами, зокрема, передбачено, що систему адміністративно-територіального устрою становлять адміністративно-територіальні одиниці: громади, райони, регіони.

Виконавчу владу в областях і районах, у Києві та Севастополі здійснюватимуть префекти, яких призначає на посаду та звільняє президент за поданням Кабінету міністрів.

Президент Петро Порошенко вже зареєстрував у Верховній Раді проект закону “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади).